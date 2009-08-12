Представник Ющенка в Криму вимагає безплатного входу на пляжі

Пляжі Криму повинні бути доступними і безкоштовними, особливо для мешканців автономії, вважає постійний представник Президента України в республиці Леонід ЖУНЬКО.

Як повідомила прес-служба представництва, ЖУНЬКО обурений «халантністю та невідповідальністю місцевих органів влади», які не звертають увагу на діяльність підприємців, що ігнорують постанову Ради міністрів Криму. Уряд зобов`язав всіх міністрів, голів республіканських комітетів, органи місцевого самоврядування відмінити накази та інші регламентні акти, які обмежують вільний доступ відпочиваючих до місць масового відпочинку, на комунальні пляжі, на території та об`єкти природно-заповідного фонду автономії.

«На жаль в різних регіонах Криму, незважаючи на прийняту постанову уряду автономії та рішення про створення робочої групи, яка розпочала рейди пляжами і знесення перегороджень, підприємці знову встановлюють їх та продовжують свою справу», - заявили у представництві.

На думку ЖУНЬКА, пляжі повинні бути доступними, а вартість надання послуг для відпочиваючих має бути обґрунтованою, бо інакше «відвідувачі більше не приїдуть» до Криму.

Представник глави держави зажадав від правоохоронних та контролюючих органів, Міністерства курортів і туризму автономії, Республіканського комітету з земельних ресурсів здійснити перевірку осіб і вжити заходів до тих, хто нехтує законами України, нормативно-правовими актами кримського парламенту та постановою Радміну, а винних - притягнути у разі порушення до відповідальності.

Крім цього, ЖУНЬКО закликав мерів та голів райдержадміністрацій «терміново вжити заходів щодо вільного доступу місцевого населення, відпочивальників та гостей півострова до пляжів». «При цьому особливу увагу приділити пляжним територіям, що знаходяться за межами населених пунктів», - додали у представництві Президента в Криму.

Довідка УНІАН. Згідно із законом, плату на пляжах можна брати лише за додаткові зручності: прокат тапчана, парасольки тощо. Знаючи про це, підприємці-орендатори пишуть на чеках «послуги пляжу», хоча фактично гроші стягуються за ті зручності, які у будь-якому випадку повинні бути: ногомийка, туалет, медпункт тощо.

10 липня кримський уряд зобов`язав органи місцевого самоврядування відмінити накази й інші акти, які обмежують вільний доступ відпочивальників до місць масового відпочинку, на комунальні пляжі, на території і об`єкти природно-заповідного фонду автономії.

У Криму лише 37 із 443 пляжів є комунальними.