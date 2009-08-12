Праві Криму хочуть відновлення ядерного статусу України

Представники кримських організацій політичних партій та громадських об`єднань національно-патріотичного толку сприймають звернення президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до глави української держави Віктора ЮЩЕНКА як підготовку «московської експансії» напередодні президентських виборів і вимагають відновлення ядерного статусу України.

«Російська правляча верхівка вже не грається в дипломатичні фрази, а розпочала повномасштабний наступ на нашу державу з метою її ліквідації», - йдеться у зверненні до Президента країни, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, партій, громадських організацій та «українців в Україні та цілому світі».

Заяву сьогодні розповсюдила кримська організація Української народної партії. За даними УНП, крім цієї сили, документ підтримали лідери кримських організацій Народного руху України, Конгресу українських націоналістів, «Свободи», УРП «Собор» та представники 13 громадських об`єднань.

«Своїм ультиматумом МЕДВЕДЄВ намагається змусити українців стати малоросами і рабами Москви», - заявили прибічники українських сил. Проте, вважають вони, Кремлю «не вдасться підкосити волелюбний українських дух», і «залякування та шантаж не подіють».

Автори заяви вважають, що реакція на звернення Президента Росії «зірвала маски з прислужників Москви в Україні». «В унісон зазвучали заяви представників Партії регіонів і комуністів про підтримку позиції Кремля. Але московські холуї як у Києві, так і в Криму мають пам’ятати - на війні зрадників знищують першими», - йдеться у документі.

Його автори вимагають «на тлі прямих загроз військової агресії з боку Москви» негайно «заявити про відновлення ядерного статусу України», збільшити фінансування Збройних сил країни, закрити повітряний простір України для всіх військових літаків РФ, заборонити будь-які навчання збройних формувань РФ на українській території та припинити пересування російських військових за межами їхньої дислокації.

Крім того, вони просять відкликати посла України в Російській Федерації «для консультацій» та заявити про вихід зі складу СНД.