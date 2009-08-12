Пам`ять моряків «Курська» вшанували в Севастополі

Пам`ять моряків, які загинули дев`ять років тому на атомному підводному човні «Курськ» в Баренцовому морі, вшанували сьогодні в Севастополі.

Зі 118 членів екіпажа атомоходу 18 кровними і життєвими узами були пов`язані з Севастополем.

У Володимирському соборі відслужили панахиду за загиблими. Відбулося покладання квітів на кладовищах Північної сторони і Комунарів.

Родичі загиблих і члени Союзу ветеранів Афганістану та інших локальних конфліктів зібралися в школі №15, де було урочисто відкрито меморіальну дошку колишньому випускнику цього закладу - капітану 2-го рангу Юрію Щепетнову, який загинув на АПЧ «Курськ».

Як повідомили у відділі у справах преси та інформації міськдержадміністрації, сім`ї загиблих моряків «Курська», як і члени сімей моряків підводного човна «Комсомолец», звільнені від сплати всіх комунальних платежів. У Севастополі сьогодні 17 таких сімей.

Крім того, за програмою «Сприяння» з міського бюджету щокварталу виділяється допомога у розмірі 650 грн., а членами сім`ї загиблих вважаються не тільки вдови і діти, але й батьки підводників.

Сім`ї загиблих моряків прирівняні до сімей воїнів-інтернаціоналістів, які не повернулися додому.