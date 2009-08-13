Прогноз погоди в Україні на завтра

14 серпня, за прогнозами синоптиків, на території України очікується мінлива хмарність.

Вночі у північних, центральних, та прикарпатських областях, вдень у східній частині пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території - без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 21-26°, у південній частині 25-30°; на високогір`ї Карпат вночі близько 10°, вдень 13-18°.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, на Київщині утримається мінлива хмарність. Вночі можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 11-16°, вдень 21-26°. По Києву температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.