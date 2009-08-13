До 2011 року на Землі буде 7 мільярдів жителів
09:32, 13 серпня 2009Крым
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Індія обжене Китай?
Згідно з дослідженням організації Population Reference Bureau, чисельність населення Землі до 2011 року досягне 7 млрд. осіб, повідомляє CNN.
Як стверджують дослідники, приріст населення забезпечать в основному бідні країни, що розвиваються. Також науковці підрахували, що в найближчі 40 років 97% приросту населення Землі відбудеться в Азії, Африці, Латинській Америці та країнах Карибського басейну.
Згідно з прогнозами, до 2050 року лідером за чисельністю населення стане Індія, де проживатиме 1,7 млрд. осіб. Вона обжене Китай, що знаходиться зараз на першому місці.
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