До 2011 року на Землі буде 7 мільярдів жителів

Згідно з дослідженням організації Population Reference Bureau, чисельність населення Землі до 2011 року досягне 7 млрд. осіб, повідомляє CNN.

Як стверджують дослідники, приріст населення забезпечать в основному бідні країни, що розвиваються. Також науковці підрахували, що в найближчі 40 років 97% приросту населення Землі відбудеться в Азії, Африці, Латинській Америці та країнах Карибського басейну.

Згідно з прогнозами, до 2050 року лідером за чисельністю населення стане Індія, де проживатиме 1,7 млрд. осіб. Вона обжене Китай, що знаходиться зараз на першому місці.