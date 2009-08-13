Споживачі перегріли попит на гривню

Причиною падіння в Україні курсу гривні до долара США впродовж останніх днів є не дефіцит валютної пропозиції, а перегрітий споживчий попит, повідомив керівник групи радників голови Національного банку Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

Він вважає, що фундаментальних причин для подальшого ослаблення гривні немає.

«Гривня спочатку (з початку року) зміцнилася на 40 копійок, а з 15 липня вона ослабла на 20 копійок», - повідомив ЛИТВИЦЬКИЙ.

За його словами, після різкого падіння курсу гривні в четвертому кварталі минулого року, цього року відбулося незначне зміцнення гривні.

Цей процес керівник групи радників назвав «ефектом корекції «передевальвованої» гривні». Саме тому Національний банк цього року сміливіше робив інтервенції, відзначив він.

При цьому ЛИТВИЦЬКИЙ наголосив, що інтервенції Нацбанк «веде мудро і не допускає надмірних коливань».

11-12 серпня в Україні гривня девальвувала щодо американської валюти: купівля - на 11 коп. - до 8,12 грн./дол., продаж - також на 11 коп. - до 8,20 грн./дол.