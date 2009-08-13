Висока пожежна небезпека зберігається в Криму

Висока пожежна небезпека зберігається на всій території Криму, попереджує місцевих жителів і туристів Головне управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії.

Категорично забороняється спалювати траву і розводити багаття поблизу полів, лісів і житлових масивів, йдеться у зверненні МНС автономії.

Щодня в оперативних зведеннях проходить інформація про те, що в Криму горить суха трава і стерня.

«Причиною пожежі може стати необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації машин і агрегатів, несправність техніки, навмисні підпали стерні, які влаштовують власники угідь, - адже це «найшвидший і найдешевший» спосіб позбавитися коріння і стебел зібраних зернових культур. При цьому випалювання стерні є основною причиною пожеж у лісових масивах, вогонь «приходить» ззовні - з полів, де безконтрольно проводиться спалювання сухої трави і стерні, особливо з боку автодоріг», - зазначив помічник начальника кримського Главку МНС Володимир ІВАНОВ.

Цього року зареєстровано 15 випадків спалювання стерні, площа пожежі склала близько 103 га.