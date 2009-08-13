Аграрії Криму зібрали менше зерна, ніж торік
10:07, 13 серпня 2009Крым
0 0
Не дивно - то засуха, то зливи
Аграрії Криму днями завершили збирання ранніх зернових культур, зібрано 1 млн. 582 тис. тонн.
Як повідомив по телефону представник Міністерства аграрної політики автономії, середня врожайність - 24 центнери з гектара.
«Обмолочено близько 658,3 тисяч га», - повідомили в міністерстві.
Цього року в Криму були несприятливі погодні умови: спочатку - засуха, потім - сильні зливи на північному заході півострова.
Минулого року урожай ранніх зернових у Криму становив 1,66 млн. тонн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter