Аграрії Криму зібрали менше зерна, ніж торік

Аграрії Криму днями завершили збирання ранніх зернових культур, зібрано 1 млн. 582 тис. тонн.

Як повідомив по телефону представник Міністерства аграрної політики автономії, середня врожайність - 24 центнери з гектара.

«Обмолочено близько 658,3 тисяч га», - повідомили в міністерстві.

Цього року в Криму були несприятливі погодні умови: спочатку - засуха, потім - сильні зливи на північному заході півострова.

Минулого року урожай ранніх зернових у Криму становив 1,66 млн. тонн.