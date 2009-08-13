У Криму судитимуть головлікаря санаторію - cпівучасника рейдерів

16:39, 13 серпня 2009
Крым
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Мова про «Гірське сонце»

Кримінальну справу за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень та зловживанні службовим становищем головного лікаря санаторію «Гірське сонце» направлено до суду, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Головлікар уклав договір з підприємством «Аспект», внаслідок чого санаторій втратив частину свого майна на загальну суму понад 853 тис. грн.», - стверджує прес-служба. Прокуратурою були заявлені позови про визнання договорів недійсними. Суд погодився з доводами наглядового відомства і задовольнив вимоги в повному обсязі.

«Іншим договором - з підприємством «Канон», - порушуючи вимоги законодавства, в санаторії була штучно створена заборгованість на суму більше 270 тис. грн.», - повідомляє прес-служба. Борг став підставою для звернення фірми «Канон» до суду із заявою про визнання санаторію банкрутом. Прокуратурою заявлені позови про визнання договору недійсним.

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