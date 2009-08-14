Кораблі Blackseafor зайшли у порт Севастополя

Кораблі-учасники чергової активації оперативного з’єднання Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor сьогодні вранці зайшли з дружнім візитом у порт Севастополя.

Під час чотириденної стоянки у порту екіпажі кораблів проведуть заходи базової підготовки, тренування зі зв’язку, здійснять протокольні візити до керівництва Севастопольської міськдержадміністрації, командувача Військово-морських сил Збройних сил України адмірала Ігоря ТЕНЮХА, відвідають культурні та історичні місця міста.

Візит з’єднання Blackseafor до Севастополя триватиме до 18 серпня. Після чого, як очікується, кораблі вирушать до Новоросійська (Росія).