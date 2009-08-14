Троє людей загинули в ДТП у Криму

Троє людей загинуло внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів у Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії, ВАЗ-2102 і ВАЗ-2121 «Нива» зіткнулися напередодні ввечері в Джанкойському районі Криму.

За даними МНС, внаслідок аварії загинуло двоє чоловіків із автомобіля ВАЗ-2102 (1961 і 1989 років народження) й чоловік із ВАЗ-2121 (1976 року народження). Всі вони жили в Джанкойському районі.