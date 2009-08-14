Катер у Чорному морі наїхав на плавця з Москви

Жителя Москви травмовано через наїзд катера в Чорному морі на заході Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інцидент стався напередодні в Євпаторії.

Катер, вийшовши з території бази дозволеної стоянки одного з санаторіїв, прямував до надувного острова. «Підпливаючи до острова, водій не помітив чоловіка у воді, й катер наїхав на нього», - зазначили в МНС.

За даними рятувальників, інцидент стався «поза зоною купання» на відстані близько 300 метрів від берега.

«Постраждалого, 1960 року народження, доставлено в хірургічне відділення лікарні з діагнозом «різана рана лівого стегна», - додали в прес-службі.

На місці пригоди проведено оперативно-слідчі заходи.