Тимошенко заявила, що Україна самостійно визначає свою поведінку

Український прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО стурбована тимчасовою паузою у розвитку відносин з Росією, але запевняє, що Україна і надалі самостійно визначатиме свою внутрішню та зовнішню політику.

"Попри те, що зовнішня політика є конституційною прерогативою Президента, не можу обійти мовчанкою останні події в українсько-російських відносинах. З огляду на їхню важливість мене не може не турбувати вкрай високий градус публічної полеміки на цю тему", - сказала ТИМОШЕНКО, слова якої цитує прес-служба Кабінету міністрів.

Керівник уряду запевнила, що робить усе можливе для поглиблення взаємовигідної співпраці між Україною та Росією, насамперед у економічній сфері. Так само, додала вона, робитиме й далі на будь-якій посаді. "Відносини з Росією будувала та будуватиму як рівний з рівним, на основі національних інтересів, взаємної вигоди, поваги до суверенітету та територіальної цілісності", - сказала ТИМОШЕНКО.

При цьому, наголосила вона, Україна без зовнішнього втручання визначатиме свою зовнішню та внутрішню політику, в тому числі і в гуманітарній сфері. "Ми самостійно вивчатимемо власне минуле, самостійно дамо собі лад в сьогоденні, самостійно будуватимемо власне майбутнє. Реалізація Україною своїх суверенних прав, формування сучасної політичної нації не є і не можуть розглядатися як політика, направлена проти когось", - сказала прем’єр.

ТИМОШЕНКО зауважила, що Україна готова дослухатися до думки партнерів на Сході і Заході, але втручання у внутрішні справи є неприпустимим.

"Мені хотілося б, щоб українські та російські дипломати на всіх рівнях проблеми, неминучі у взаєминах між будь-якими країнами, з’ясовували не шляхом конфронтації та публічної полеміки, а за столом переговорів. Вважаю також неприпустимою будь-яку паузу в розвитку співпраці між Україною та Росією", - додала прем’єр.