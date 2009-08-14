Держкомзем знайшов порушення при оформленні землі для ЧФ РФ

Спеціальна комісія Державного комітету України із земельних ресурсів виявила порушення в організації роботи Головного управління Держкомзему в Севастополі при оформленні права користування земельними ділянками, які орендує Росія для забезпечення діяльності її флоту.

Про це повідомив член комісії Олексій КИСЕЛЬОВ газеті «Новый Севастополь».

За його словами, основну доповідь буде зроблено в Києві наприкінці серпня. Щодо попередніх результатів, то «виявлено порушення в організації роботи ГУ Держкомзему в Севастополі при оформленні права користування земельними ділянками, які орендує Росія для забезпечення діяльності Чорноморського флоту, а також права власності на інші ділянки, розташовані на узбережжі Чорного моря».

Спеціальна комісія працює під керівництвом заступника голови Держкомзему Дмитра ЗАВТУРА, до її складу входять працівники апарату РНБО, Рескомзему Криму і Севастопольської міської державної адміністрації.

За інформацією газети, перевірку ініційовано Севастопольською міською держадміністрацією і спрямовано на викриття злочинних схем відчуження земель комунальної власності і фактів зловживань при оформленні виділених ділянок у Севастополі.