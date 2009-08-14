Севастополю показують сакральне мистецтво Галичини

В музеї імені М.П.Крошицького в Севастополі відкрилася виставка «Сакральне мистецтво Галичини XVIII - початку XX століть», підготовлена Червоноградським філіалом Львівського музею історії релігії.

Експонати виставки - рідкісні ікони ХV-XVIII століть, літургійна література. Окрім того, представлені зразки літургійного шиття християнської церкви: одяг священнослужителів (фелони і доручі, покрівці на Св. Дари, корогви, а також скульптура, виконана в римо- і греко-католицькій традиції.

Ці експонати – лише невелика частина з понад 5000 експонатів основного і майже 5000 експонатів науково-допоміжного фондів, зібраних за практично тридцятирічну історію музею у Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській і Рівненській областях, в Карпатах і Прикарпатті.

Музей ім. М.П.Крошицького у відповідь організовує в Червонограді виставку акварелей Волошина і Богаєвського.