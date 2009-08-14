Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав кримську родину з народженням чотирьох дітей.

Глава держави надіслав вітальну телеграму Наталії та Олександрові БІЛИКАМ (Сакський район Криму), повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.

«Разом з вами радію цій прекрасній події, - йдеться у вітанні ЮЩЕНКА. - Бажаю, щоб синочки і донечка росли щасливими, сильними, здоровими і розумними на радість вам і вашій родині, на радість нашій Україні».