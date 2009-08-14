Севастополь видасть по 2,5 тис. грн. сім`ям постраждалих саперів

Із міського бюджету Севастополя буде виділено максимальну матеріальну допомогу за програмою «Сприяння» - по 2500 гривень - сім`ї загиблого від вибуху сапера й трьом пораненим піротехнікам.

«Звичайно, це не дуже великі гроші, але зараз будь-яка підтримка для постраждалих і членів їхніх сімей буде своєчасною», - заявив перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Владимир КАЗАРІН, який відвідав поранених саперів.

12 серпня під час розвантаження фахівцями МНС артилерійського снаряда калібру 45 мм часів Великої Вітчизняної війни стався його вибух. Загинув старший сержант служби цивільного захисту Віталій Седін. Його колега - майор служби цивільного захисту Андрій ГАВАЗА важко поранений, сапери Олександр ФІЛІМОНОВ і Арсен СМАЇЛОВ отримали легкі поранення. Проводиться службове розслідування.

Як повідомили в управлінні МНС у Севастополі, окрім страхових виплат, для сім`ї загиблого й постраждалих саперів відкрито спецрахунки.

Від главку МНС на ці рахунки перераховано 5 тис. грн., ще 42 тис. грн. (станом на 13 серпня) надійшли з різних областей України.

Питання про надання інших можливих пільг і компенсацій перебуває в стадії вирішення.

Після виписки з лікарні постраждалі будуть направлені в санаторії на реабілітаційне лікування, інформує прес-служба міськдержадміністрації.