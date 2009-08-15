У Криму волейбольна суддівська вишка вбила дівчинку з Москви

Дівчинка з Москви загинула внаслідок падіння на неї волейбольної суддівської вишки в східному Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інформація про нещасний випадок у селищі Героївське (Керч) надійшла до рятувальників напередодні в другій половині дня.

Дівчинка, 2001 року народження, грала з іншими дітьми на волейбольному майданчику.

"На дитину впала суддівська вишка і ударила її", - повідомили рятувальники.

Тіло передане судмедекспертам. Проводиться слідство.