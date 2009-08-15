Виробників фальсифікованого алкоголю накрили в Сімферополі

Підпільний цех з виробництва підроблених акцизних марок і алкоголю ліквідовано в Сімферополі.

Кримські працівники Управління з питань боротьби з організованою злочинністю та Управління податкової міліції затримали членів організованої злочинної групи, яка займалася виготовленням і збутом підроблених марок та алкоголю, а також талонів на отримання пального на АЗС автономії.

Як повідомили у прес-службі УБОЗ Криму, цех розташовувався на території одного з гаражно-будівельних кооперативів Сімферополя.

Вилучено більш як 500 тисяч підроблених марок акцизного збору, 6 друкарських верстатів, матриць, фотокопій, кліше, витратних матеріалів, заготовок, оргтехніки, підроблену печатку, устаткування для виробництва фальсифікованого алкоголю, близько 750 пляшок підробленої алкогольної продукції тощо.