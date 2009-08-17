Катер тяжко травмував харків`янина
11:00, 17 серпня 2009Крым
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Міліція проводить розслідування
Житель Харкова під час купання в морі тяжко травмований гвинтом катера, що відходив від берега, на заході Криму.
Як повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інформація про нещасний випадок в сакському селі Морське надійшла до рятувальників напередодні.
За даними МНС, інцидент стався на відстані 4-х метрів від берега. Харків`янин купався у фарватері відходу і підходу маломірних суден
«Катер арештований співробітниками міліції», - відзначили рятувальники. МВС проводить розслідування.
Чоловік одержав рубані рани стегна, правого передпліччя, проникаючі рани черевної порожнини. У тяжкому стані його доставлено до лікарні.
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