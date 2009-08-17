Катер тяжко травмував харків`янина

Житель Харкова під час купання в морі тяжко травмований гвинтом катера, що відходив від берега, на заході Криму.

Як повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інформація про нещасний випадок в сакському селі Морське надійшла до рятувальників напередодні.

За даними МНС, інцидент стався на відстані 4-х метрів від берега. Харків`янин купався у фарватері відходу і підходу маломірних суден

«Катер арештований співробітниками міліції», - відзначили рятувальники. МВС проводить розслідування.

Чоловік одержав рубані рани стегна, правого передпліччя, проникаючі рани черевної порожнини. У тяжкому стані його доставлено до лікарні.