Провідниця поїзда Сімферополь-Москва намагалася вивезти хлопчика

Провідниця поїзда «Сімферополь - Москва» намагалася незаконно вивезти з України 8-річного хлопчика. Їй завадили співробітники Харківського прикордонного загону.

Як повідомили у прес-службі загону, правоохоронці викрили 43-річну провідницю, яка впустила у свій вагон дитину вже після прикордонно-митного оформлення.

49-річна подруга залізничниці - бабуся хлопчика - не мала нотаріально завіреного доручення від батьків свого онука, тому попросила знайому вивести дитину з поїзда на час, поки у вагоні працюватимуть прикордонники.

Співробітницю залізниці затримано в адміністративному порядку за порушення прикордонного режиму. Проводиться перевірка щодо її причетності до скоєння злочину передбаченого статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон".

З початку року в пунктах пропуску на ділянці Харківського загону у зв’язку з відсутністю нотаріально завірених доручень батьків через кордон не пропущено більше 60 неповнолітніх громадян України.