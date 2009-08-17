У День незалежності України в Криму планується «російський протест»

Російська громада Криму запланувала на 24 серпня, коли Україна відзначає День незалежності, «акцію російського протесту» - ходу прибічників «єдності російського світу» в містах і районних центрах автономії і в Севастополі.

У поширеному сьогодні повідомленні організація заявила, що «більшість кримчан» не вважають 24 серпня святковим днем, а нинішнє керівництво України порушує права росіян, що проживають в автономії.

Хода пройде під гаслами: «Навеки с Россией!», «Будущее Украины и Крыма - в Союзе с Россией!», «Русскому языку - государственный статус!» и «Долой бандеровский режим!».

«Учасники акцій заявлять про необхідність відновлення єдності російського світу», - відзначили в Російській громаді.

У Сімферополі плануються хода і мітинг. Мітингуючі ухвалять резолюцію, де скажуть «про необхідність зміни правлячого на Україні політичного режиму законним, демократичним шляхом і інтеграції України з Росією в рамках Єдиного економічного простору, структур ЄврАзЕС і Організації Договору про колективну безпеку».

За оцінками організаторів, в запланованих на 24 серпня в Криму заходах візьмуть участь близько трьох тисяч осіб.

Російська громада також повідомила про акцію, що готується на 22 серпня і присвячена Дню російського прапора. «План заходів передбачає проведення регіональних автопробігів під російськими прапорами, масову роздачу російських прапорців кримчанам», - відзначили організатори. Кульмінацією акції стане установка триколора площею 50 квадратних метрів на одному з схилів гірських вершин Криму.