Україна констатує невиконання ЧФ РФ взятих на себе зобов’язань

Міністерство закордонних справ України констатує порушення Чорноморським флотом Росії взятих на себе зобов’язань.

«Існує «хронічна хвороба» невиконання з 1997 року взятих на себе міжнародних зобов’язань керівництвом Чорноморського флоту і керівництвом РФ, яке несе персональну відповідальність за ці порушення», - сказав на прес-конференції у Києві виконуючий обов’язки першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

При цьому дипломат нагадав про проведення тренування елементу вогневої підтримки морського десанту із задіянням трьох самохідних артилерійських установок «Гвоздика», перевезення Севастополем крилатих ракет типу «Малахит», поранення української громадянки під час бойових стрільб, що проводили на полігоні підрозділи ЧФ РФ.

«Керівництво ЧФ поводиться в Севастополі так, нібито це Новоросійськ», - сказав він.

КОСТЕНКО повідомив, що з січня по серпень МЗС надіслало 14 нот з приводу порушення ЧФ базових угод і законодавства України.

Водночас дипломат зазначив, що Україна максимально зацікавлена в стабільній ситуації у Севастополі. Він вважає, що всі питання мають вирішуватися в дусі розуміння, але у відповідності до взятих на себе зобов’язань.