Сімферополь залишать без телебачення. Тимчасово

З 17 по 20 серпня залежно від погодних умов орієнтовно з 9.00 до 16.00 планується припинення трансляції телерадіопрограм у Сімферополі.

Радіотелевізійний передавальний центр Криму проводитиме ремонтно-профілактичні роботи, про це повідомив прес-центр мерії із посиланням на інформацію держпідприємства.

РТПЦ приносить вибачення жителям і гостям Сімферополя у зв`язку з неможливістю перегляду телепрограм під час проведення робіт.