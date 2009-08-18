Росія може вторгнутись у Крим?

Наміри Москви змінити порядок використання збройних сил за межами Росії викликали стурбованість у Києві. Про це заявив у понеділок виконувач обов’язків першого заступника міністра закордонних справ Юрій Костенко, коментуючи проект закону, внесений Кремлем на розгляд до Державної Думи минулого тижня. Тепер посольство України в Росії з’ясовує, яким чином цей документ може стосуватися України, де тимчасово базується російський флот. Деякі російські і західні військові експерти таку відповідь мають уже сьогодні – реформа російського війська має безпосередній стосунок до України. Лунають прогнози, що через кілька років Росія буде готова до збройної операції в Криму.

Невдовзі після російсько-грузинської війни у серпні минулого року офіційна Москва оголосила про амбітні наміри реформувати російське військо до 2020 року. Військовий експерт із американського аналітичного фонду «Джеймстаун» Роджер Макдермотт каже, що йдеться про наймасштабніші зміни у російському війську від кінця Другої світової війни. Програма передбачає відмову від принципу масової мобілізації на користь створення мобільних сил, які зможуть відреагувати на наказ про розгортання упродовж однієї години.

Серед планів також кардинальна реформа система військової освіти та Генерального штабу, радикальне скорочення офіцерського складу. Ще більшим викликом для Росії, на думку Роджера Макдермотта, буде модернізація застарілої військової техніки та зброї.

Хоча на Заході чути скептичні голоси, західний оглядач вважає, що вже до кінця цього року російську армію не можна буде впізнати. Станом на початок цього літа вже половину російських дивізій замінили на бригади, які послали на навчання, щоб випробувати нові структури.

Швидку, або ж навіть поспішну військову реформу, доповнюють правові кроки. У цьому ключі оглядач розглядає наміри Кремля змінити порядок використання збройних сил Росії за кордоном. Президент Медведєв оголосив, що мета документа, який він вніс на розгляд Державної Думи – захист російських солдатів і громадян. За оцінкою ж Роджера Макдермотта, йдеться про правову базу для майбутніх російських збройних операцій за кордоном.

Виклики, які постали перед російським військом, величезні, але можливо, що через кілька років звичайні збройні сили Росії не матимуть конкурентів на колишніх радянських теренах. Вони будуть готові до раптового і рішучого втручання з мінімальними наслідками для міжнародного авторитету Росії, твердить західний військовий експерт.

«Малоймовірно, що гучні структурні зміни і модернізація російського війська можуть доповнити зусилля Заходу із багатонаціональних операцій. Це виключно російський проект», – говорить Макдермотт.

Російське військо наразі не готове до «визвольної кампанії» – експерт

Аналізуючи останні дії Кремля, інший військовий експерт – російський незалежний оглядач Павло Фельґенґауер – в аналізі для фонду «Джймстаун» робить висновок, що Москва не виключає вторгнення до Криму у майбутньому під приводом захисту російських інтересів. За його оцінкою, українські збройні сили не ефективні, але поки що і російське військово не готове до так званої «визвольної кампанії» в густонаселених районах України.

Перед тим як Росія зможе здійснити українську місію, їй потрібно щонайменше три роки радикальної модернізації війська і певне переозброєння, вважає російський оглядач. Тепер на обрії Павло Фельґенґауер бачить нову газову війну із Києвом, а військова загроза поки що на задньому плані.

Радіо "Свобода"