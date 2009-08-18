Банкіршу обвинувачують у розтраті

Кримінальну справу за обвинуваченням у розтраті керівника одного із банків у Красноперекопську, яка організувала групу з оформлення фіктивних споживчих кредитів на підставних осіб, направлено до суду, повідомила сьогодні прес-служба прокуратури Криму.

«Банкірша ще в 2004 році сколотила злочинну группу із працівників банку», - інформує наглядове відомство.

Слідчі органи встановили, що за час функціонування угруповання скоєно 111 епізодів злочинної діяльності. Члени банди привласнили понад 1,7 млн. грн.