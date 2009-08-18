Банкіршу обвинувачують у розтраті
09:33, 18 серпня 2009Крым
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111 епізодів злочинної діяльності
Кримінальну справу за обвинуваченням у розтраті керівника одного із банків у Красноперекопську, яка організувала групу з оформлення фіктивних споживчих кредитів на підставних осіб, направлено до суду, повідомила сьогодні прес-служба прокуратури Криму.
«Банкірша ще в 2004 році сколотила злочинну группу із працівників банку», - інформує наглядове відомство.
Слідчі органи встановили, що за час функціонування угруповання скоєно 111 епізодів злочинної діяльності. Члени банди привласнили понад 1,7 млн. грн.
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