Катер травмував курортника

Туриста з російського міста Орел травмовано гвинтом катера в морі в Бахчисарайському районі Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інформація про подію надійшла напередодні увечері.

Хлопець, 1987 року народження, був поранений катером на відстані 800 метрів від берега в курортному селі Піщане.

Чергові водолази надали туристові допомогу. Його доставлено до лікарні з діагнозом "рвана рана ноги".

16 серпня під час купання в морі житель Харкова був тяжко травмований гвинтом катера, що відчалював від берега, в сакському селі Морське на західному узбережжі Криму.

13 серпня через наїзд катера в Євпаторії було травмовано жителя Москви.