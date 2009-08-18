Мину вагою 500 кг знищили у Криму

Німецьку авіаційну міну вагою понад 500 кг часів Великої Вітчизняної війни, знайдену відпочиваючим у морі в курортному селищі Орджонікідзе в Криму, знищили сьогодні на полігоні.

Як повідомили у прес-службі кримського управління МНС, 16 серпня турист знайшов «схожий на торпеду предмет» за 10 метрів від берега. Відпочиваючий звернувся в МНС.

Прибула піротехнічна група, до складу якої входили водолази. Вони обстежили предмет. Виявилося, що це авіаційна міна часів війни, завдовжки 2 метри.

«Знищувати таку знахідку на місці виявлення було неможливо, оскільки поблизу знаходяться житлові об`єкти, а на пляжі - люди, але й транспортувати через складні погодні умови - море штормило - теж було можливо, довелося чекати до ранку 18 серпня», - зазначили в МНС.

Сьогодні міну витягли з води, вивезли на полігон у районі селища Багерове і знищили.