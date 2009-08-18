У морі в Криму шукають хлопця і дівчинку з Москви

Двох жителів Москви, які напередодні увечері вийшли в море на катамарані, шукають у районі міста Судак у Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму, о 05.50 на пошуки катамарана з 20-річним хлопцем і 8-річною дівчинкою вийшли 4 катери.

У пошукових роботах задіяно 32 людини особового складу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Сповіщено прикордонні війська.

У повітря було піднято вертоліт МНС Мі-8.

О 9.47 на відстані 14 кілометрів від берега в районі селища Сонячногірське виявлено катамаран. Людей на ньому не було.

Пошукові роботи уздовж берегової смуги і в акваторії тривають.

«Зараз ведуться переговори з Мінтрансом, аби проводилися пошуки із суден», що проходили в цьому районі, - відзначили в МНС.