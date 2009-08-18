Організаторам російського протесту пропонують берегти обличчя

17:00, 18 серпня 2009
Крым
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Рух думає, що кримчани люблять Україну

Голова Кримської організації Народного Руху України, депутат парламенту автономії Леонід ПИЛУНСЬКИЙ вважає спланованою провокацією акцію російського протесту – ходу прибічників "єдності російського світу", яку хоче провести Російська громада Криму в День незалежності України в містах і районних центрах автономії і в Севастополі.

"Їхні провокації можуть спричинити серйозні наслідки, адже вони виступають проти незалежності величезної європейської держави", - сказав ПИЛУНСЬКИЙ

"Вони повинні берегти свої обличчя і запастися лейкопластирем і йодом, а також наперед пити зеленку по десять крапель щодня", - пожартував керівник кримського Руху.

Він також заявив, що не варто серйозно сприймати заяви Російської громади Криму про несприйняття кримчанами Дня незалежності України як свята.

За матеріалами КІА

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