Пів-Сімферополя сидітиме без води

Ряд районів Сімферополя на добу залишиться без води через ремонтні роботи на Міжгірському водопроводі. Воду відключать о 5-й ранку 19 серпня. Як очікується, без водопостачання залишаться вулиці в районі площі Московська (вул. Київська, Ростовська, Никанорова, Л.Чайкіної, Гагаріна, Семашка, Гайдара, Молодих підпільників), вулиці Кечкеметська, Бородіна, Глінки, Радгоспна, проспект Перемоги, мікрорайони Свобода, ГРЕС, Молодіжне, Агроуніверситет, Комсомольське, Біле, Кам`янка, Хошкельди, Давидівка, Жигулін гай. Подачу води планується відновити о 6-ій ранку 20 серпня, повідомляє прес-служба кримського Главку МНС.

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