Хізби знаходять лазівки в Україні

Прихильники забороненої у низці країн світу організації «Хізб ут-Тахрір» (Партії визволення) знаходять лазівки в українському законодавстві і ведуть свою діяльність, маскуючись під релігійні організації.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції повідомив голова Республіканського комітету Криму у справах релігій Владимир МАЛІБОРСЬКИЙ, «Хізб ут-Тахрір» як партія в Україні де-юре легалізована бути не може. «Відповідно до закону про політичні партії в Україні, не може бути зареєстрована партія, у якої є зарубіжний центр», - пояснив він.

При цьому, відзначив експерт, хізби «знаходять лазівки під виглядом релігійних організацій», не вказуючи в статутних документах всю інформацію про себе. «Але коли вони проводять свої конференції, там уже зовсім інші заклики», - сказав голова Рескомітету у справах релігій.

МАЛІБОРСЬКИЙ нагадав, що діяльність «Хізб ут-Тахрір» заборонена в Росії, в США, у ряді арабських країн, а в Туреччині нещодавно були масові арешти хізбів.

Загалом, характеризуючи релігійну ситуацію в Криму, він назвав її стабільною.

В автономії на сьогодні зареєстровано статути 1362 релігійних організацій, хоча ще 21 рік тому було лише 37. «Такого зростання немає в жодному регіоні України. Природно, в цьому стрімкому зростанні відбуваються і не завжди прогнозовані ситуації, але найголовніше те, що є розуміння як у лідерів релігійних організацій, так і у органів влади, щоб ситуація була в рамках закону», - сказав голова Республіканського комітету у справах релігій.

Півострів залишається популярним місцем у місіонерів. «Крим має особливе місце в туристичному плані, сюди прибувають і місіонери, і служителі, які прагнуть знайти тут своїх прихильників», - додав МАЛІБОРСЬКИЙ.