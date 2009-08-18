Кримські татари згортають пікет під вікнами Тимошенко

Кримські татари з громадського об`єднання «Авдет», що вимагають передати 845 га в автономії, які на сьогодні перебувають у сфері управління центральних, а не місцевих органів влади, з 19 серпня на час посту припиняють акцію протесту перед будівлею Кабінету міністрів.

«Настав благословенний місяць рамадан. Настав час великого посту. Кожен, хто вважає себе мусульманином, у цей період суворо утримуватиметься від спокус, прагнутиме якомога більше молитися Господу Богу. Ніщо мирське не повинне відволікати людину від поклоніння Всевишньому», - сказано в заяві організації «Авдет», текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Авдет» вирішив на час посту «припинити акції протесту, відкликати своїх представників і зняти пікет перед будівлею Кабінету міністрів України».

Робоча група урядової комісії провела інвентаризацію земельних ділянок загальною площею 1985,27 га, що знаходяться в постійному користуванні державних підприємств, установ і організацій, підпорядкованих міністерствам і відомствам України.

В результаті роботи складено 19 актів, зокрема проінвентаризовані земельні ділянки лісового і природно-заповідного призначення загальною площею 201,7 га.