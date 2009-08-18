Будинок Лесі Українки відновили у Балаклаві
Кажуть, що в первозданному вигляді
|Вид на Балаклаву. Фото УНІАН
Разом з Будинком Лесі Українки, як здавна у місті називають цей будинок, відбудовано ще три пам’ятки архітектури.
Раніше експерти дійшли висновку, що будинок, у якому жила письменниця, і три споруди, за довгі роки занепаду перетворилися на руїни, тому реставратори їх демонтували.
Перед демонтажем фахівці ретельно обміряли всі архітектурні форми й елементи, сфотографували їх, а потім на основі цих та архівних даних відновили будинки.
Будівельники та реставратори працювали під наглядом представників профільних державних установ, істориків та громадськості.
Сьогодні будівельники стверджують, що одне з найкрасивіших місць Балаклави відтворене в первозданному вигляді.
На Будинку Лесі Українки планують встановити меморіальну дошку.