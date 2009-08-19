Рекламні носії часто є незаконними

Місцева влада отримала приписи

Органи прокуратури Криму виявили численні випадки порушення місцевою владою законодавства про рекламу. «Рекламні конструкції встановлюються без необхідних узгоджень, а рекламні тексти часто не містять перекладу державною мовою», - повідомила сьогодні прес-служба наглядового відомства. Прокуратура Алушта внесла приписи про усунення порушень закону алуштінському міському голові, ізобільненському і мломаякському сільським головам, керівництву підприємства «Кримтролейбус». Прокурор Сімферопольського району вніс добровському сільському голові припис про усунення порушень закону. У Ялті на вимогу прокурора знесено 5 рекламних конструкцій, скасовано 45 дозволів на розміщення рекламних носіїв.

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