Рекламні носії часто є незаконними
09:40, 19 серпня 2009Крым
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Місцева влада отримала приписи
Органи прокуратури Криму виявили численні випадки порушення місцевою владою законодавства про рекламу.
«Рекламні конструкції встановлюються без необхідних узгоджень, а рекламні тексти часто не містять перекладу державною мовою», - повідомила сьогодні прес-служба наглядового відомства.
Прокуратура Алушта внесла приписи про усунення порушень закону алуштінському міському голові, ізобільненському і мломаякському сільським головам, керівництву підприємства «Кримтролейбус».
Прокурор Сімферопольського району вніс добровському сільському голові припис про усунення порушень закону.
У Ялті на вимогу прокурора знесено 5 рекламних конструкцій, скасовано 45 дозволів на розміщення рекламних носіїв.
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