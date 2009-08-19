В Євпаторії не розминулися гідроцикли
10:12, 19 серпня 2009Крым
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Постраждали дві особи
Дві особи постраждали в результаті зіткнення водних мотоциклів у Євпаторії.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС в Криму, інформація про надзвичайну подію на воді надійшла до рятувальників напередодні ввечері.
У водний мотоцикл, на якому знаходилися водій-чоловік і пасажирка, врізався гідроцикл під керуванням невідомого. Після зіткнення гідроцикл зник з місця події.
Інцидент стався на відстані 150-200 метрів від берега, в дозволеному для масового відпочинку на воді місці.
Постраждалі від госпіталізації відмовилися.
Обставини події, форма власності і номери водних мотоциклів встановлюються.
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