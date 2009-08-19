В Євпаторії не розминулися гідроцикли

Дві особи постраждали в результаті зіткнення водних мотоциклів у Євпаторії.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС в Криму, інформація про надзвичайну подію на воді надійшла до рятувальників напередодні ввечері.

У водний мотоцикл, на якому знаходилися водій-чоловік і пасажирка, врізався гідроцикл під керуванням невідомого. Після зіткнення гідроцикл зник з місця події.

Інцидент стався на відстані 150-200 метрів від берега, в дозволеному для масового відпочинку на воді місці.

Постраждалі від госпіталізації відмовилися.

Обставини події, форма власності і номери водних мотоциклів встановлюються.