Двоє кримчан розчленили та спалили знайомого

Двоє мешканців Сімферополя під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв вбили 52-річного знайомого, розчленували його тіло, винесли до лісосмуги й підпалили.

Як сьогодні повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, тіло безробітного кримчанина знайшли 17 серпня.

У результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції за підозрою в скоєнні вбивства затримали двох чоловіків, віком 32 та 18 років. Обидва - без постійного місця роботи, один з них раніше судимий.

"Попередньо встановлено, що вони вночі 17 серпня в квартирі одного із затриманих вбили чоловіка, тіло розчленували, винесли до лісосмуги й підпалили", - йдеться у повідомленні.