Ізраїльський курорт поважає Ялту, але побратимства не хоче

Чотири українських міста - Дніпропетровськ, Донецьк, Харків та Ялта - виявляють зацікавленість у встановленні побратимських зв’язків з найпопулярнішим курортним містом Ізраїлю Ейлатом.

Як повідомляє Deutsche Welle, зацікавленість одразу чотирьох українських міст до укладання угоди про побратимське партнерство хоча й стало приємною несподіванкою, та водночас й приголомшило місцеву владу найвідомішого ізраїльського курортного міста Ейлата. І хоч обмін статусом міст-побратимів обіцяє чималий розвиток торговельно-економічних та культурних зв’язків, влада Ейлата досі вагається з вибором українського партнера.

Однак депутати Ейлатської муніципальної ради вже відмовили Ялті, пояснюючи своє рішення економічною безперспективністю такого кроку, адже Ялта, на думку членів комісії міськради з міст-побратимів, є таким самим приморським курортним містом, що навряд чи сприятиме туристичному обміну.

Набагато пильніше в Ейлаті приглядаються до інших потенційних побратимів - великих індустріальних центрів на сході України. У разі досягнення домовленостей з Донецьком, Дніпропетровськом або Харковом ейлатські можновладці обіцяють сприяти відкриттю чартерного сполучення.

На сьогодні вже сім українських обласних центрів (Одеса, Львів, Дніпропетровськ, Чернівці, Харків, Київ та Сімферополь) обзавелися містами-побратимами в Ізраїлі. Активно шукає ізраїльського міста-побратима також Вінниця, а Чернігів налагодив контакти з партнерами з міста Петах-Тиква.