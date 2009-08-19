Гарі Каспаров відкриє шаховий турнір у Севастополі

Шаховий турнір «Севастопольська тура» за участю військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації і Військово-морських сил України, у тому числі запасу і у відставці, пройде 25 серпня в Севастополі.

Відкриватиме турнір уславлений шахіст Гарі КАСПАРОВ, повідомила по телефону кореспонденту УНІАН директор Центрального міського шахового клубу Севастополя Тетяна ПРОТЬКО.

«Турнір досить напружений. Сім турів, за швейцарською системою, контроль часу 30 хвилин кожному учасникові», – сказала вона.

Турнір пройде на 45 дошках. Очікується 90 учасників. Окрім моряків і ветеранів у змаганнях візьмуть участь «цивільні аматори шахів». «Навіть буде кілька дітей», – відзначила ПРОТЬКО.

Організаторами заходу є Північно-західна асоціація учасників бойових дій (Санкт-Петербург) і некомерційна організація з Череповця.

Загальний призовий фонд складає 85 тисяч рублів. Всього буде 7 призових місць.

«Будуть цінні призи на 85 тисяч рублів. Ноутбук, DVD-центр, цифровий фотоапарат тощо», – уточнила директор шахового клубу Севастополя. Окрім цього, призери отримають шахи з підписом КАСПАРОВА.

Після турніру гросмейстер дасть сеанс одночасної гри на 10-ти дошках.