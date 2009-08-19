Генерал Москаль повертається

Народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ призначений начальником Головного управління МВС у Криму - заступником міністра внутрішніх справ України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив по телефону сам МОСКАЛЬ.

«Кабмін сьогодні ухвалив таке рішення», - сказав він.

За даними МОСКАЛЯ, Микола ІЛЛІЧОВ, який останнім часом керував міліцією автономії, швидше за все, очолить Кримський юридичний інститут Харківського університету внутрішніх справ. «ІЛЛІЧОВ йде на кримський інститут внутрішніх справ ректором», - сказав МОСКАЛЬ.

За його інформацією, задоволені претензії екс-начальника міліції автономії Анатолія МОГИЛЬОВА, який вимагав поновити його на посаді. «Наскільки я знаю, пана МОГИЛЬОВА сьогодні призначили і відразу звільнили. (Кабмін) виконав рішення суду, так що жодних претензій пан МОГИЛЬОВ не може (висловлювати), а починати знову з суду першої інстанції», - заявив МОСКАЛЬ.

На питання, чи радий він поверненню до Криму, генерал-лейтенат міліції сказав: «Всі зміни в житті - вони завжди на краще, тому що на одному місці (перебувати) - це, як в брежнєвські часи говорили, застійний період виходить в житті людини».

У грудні 2007 року МОГИЛЬОВ подав керівництву МВС рапорт про надання йому відпустки, а пізніше - заяву про звільнення з посади начальника кримського ГУ МВС і з органів внутрішніх справ. Замість нього керівником кримської міліції було призначено ІЛЛІЧОВА.

В листопаді 2008 року МОГИЛЬОВ заявив, що рішення про відставку він ухвалив під тиском народного депутата МОСКАЛЯ, після чого подав до Донецького окружного адміністративного суду позов про поновлення на посаді. Позов задовольнили.

МВС безрезультатно оскаржило це рішення в Апеляційному адмінсуді Донецька. Державна виконавча служба зобов`язала міністра внутрішніх справ виплатити на користь держави штраф у розмірі 510 грн. за невиконання рішення Апеляційного адмінсуду Донецька.

За даними ЗМІ, міністр Юрій ЛУЦЕНКО тоді заявляв, що «готовий заплатити і більше, ніж 510 гривень, лише б цього діяча (МОГИЛЬОВА) і близько не було в керівництві кримської міліції».

МОСКАЛЬ очолював кримську міліцію з 1997 по 2000 рік.