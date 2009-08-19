Люди Тимошенко підтверджують призначення Москаля

У Кабінеті міністрів підтверджують призначення народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ – начальником Головного управління МВС у Криму.

Про це УНІАН повідомив міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО.

«Таке рішення дійсно було ухвалене сьогодні на засіданні уряду», – сказав КРУПКО.