Літаки на параді таки будуть

Кабінет міністрів ухвалив остаточне рішення про участь військової авіації у параді до Дня Незалежності, незважаючи на категоричні заперечення прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело в уряді.

Передбачається, що у параді візьмуть участь 35 одиниць авіаційної техніки, зокрема 8 вертольотів, три цивільні літаки, три транспортні літаки – «Мрія», «Руслан» і Ан-148, а також військова авіаційна техніка, зокрема бомбардувальники і винищувачі.

У свою чергу, джерело в Міністерстві оборони уточнило, що до параду готується 49 одиниць авіації, з них 14 – резервні. «Підготовка льотчиків і літаків до участі в параді здійснювалася у рамках програми бойової підготовки, а не в рамках коштів, виділених з державного бюджету для підготовки військового параду до Дня Незалежності», - підкреслив співбесідник агентства.

За його словами, до льотного складу включено льотчиків першого, другого класів, що мають по 400-450 годин нальоту.

«Цей демонстраційний політ дуже складний, оскільки задіяні групи керування військовими і цивільними польотами. Окрім того, всі літаки летять на різних висотах і з різною швидкістю. Потрібна дуже чітка взаємодія», - підкреслило джерело в Міноборони.