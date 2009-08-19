Антимонопольний комітет України вимагає зниження цін на цукор

Антимонопольний комітет України вимагає від суб`єктів ринку до 26 серпня зменшити ціни на цукор до економічно обгрунтованого рівня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам сьогодні на брифінгу виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, комітет порушив справу за фактом порушення конкурентного законодавства з боку суб`єктів ринку у вигляді встановлення завищених цін на цукор.

МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що комітет доручив своїм регіональним відділенням в одноденний термін подати рекомендації оптовим торговцям і роздрібним реалізаторам цукру, зокрема торговим мережам, щодо зниження цін на цукор до економічно обгрунтованого рівня. При цьому він не сказав, який рівень є прийнятним для комітету, пояснивши, що у кожному конкретному випадку ціна буде іншою.

«Кожен суб`єкт має довести комітету обгрунтованість своєї ціни», – додав він.

У разі виконання операторами ринку цих вимог не пізніше 26 серпня ці суб`єкти будуть звільнені від відповідальності. Підприємства, які не виконають ці вимоги, притягуватимуть до відповідальності. За словами МЕЛЬНИЧЕНКА, з них може бути стягнуто штраф у розмірі до 10% річного обороту компанії.

Виконуючий обов`язки голови Антимонопольного комітету пояснив, що на сьогоднішній день немає об`єктивних причин для підвищення цін. Посилаючись на дані Міністерства економіки, він повідомив, що залишки цукру станом на 1 серпня становили близько 746 тис. тонн при потребі до кінця поточного маркетингового року 150-160 тис. тонн.

МЕЛЬНИЧЕНКО додав, що на даний момент уряд вживає заходів для здійснення імпорту цукру з Білорусі. Крім того, за його словами, комітет звернувся до місцевих органів влади із закликом створити на місцях робочі групи для вживання заходів щодо розвитку конкуренції на ринку цукру.

«Я підписав листи всім керівникам обласних державних адміністрацій, а також голові Ради міністрів АР Крим з проханням, щоб вони, підтримуючи дії АМК, на місцях створили робочі групи. і вжили заходів щодо розвитку конкуренції на ринку цукру і вироблення стратегії в кожному регіоні відносно цього ринку. Аналогічне звернення я підписав прем`єр-міністрові України», – сказав він.

При цьому МЕЛЬНИЧЕНКО нагадав, що в лютому 2006 року комітет оштрафував 7 оптових операторів ринку цукру за антиконкурентні узгоджені дії в 2005 році, стягнувши штраф у розмірі більш як 17 млн. грн.