Ющенко протягує Медведєву руку дружби
21:01, 19 серпня 2009Крым
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Закликає не політизувати відносини
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає свого колегу з Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА активізувати двосторонні відносини між країнами.
«Я вкотре звертаюсь до Президента Російської Федерації, до російської влади щодо активізації діалогу, активізації українсько-російських відносин», - сказав ЮЩЕНКО на прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.
Глава держави також закликав не політизувати ці відносини, «як це трапилось декілька тижнів тому».
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