Ющенко протягує Медведєву руку дружби

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає свого колегу з Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА активізувати двосторонні відносини між країнами.

«Я вкотре звертаюсь до Президента Російської Федерації, до російської влади щодо активізації діалогу, активізації українсько-російських відносин», - сказав ЮЩЕНКО на прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

Глава держави також закликав не політизувати ці відносини, «як це трапилось декілька тижнів тому».