Уряд України не має наміру вести переговори з Vanco Prуckerchenska Ltd. про підписання мирової угоди, зважаючи на ультимативні умови цієї компанії, заявив перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Доки ультимативний тон з боку Vanсo не буде припинено, ми таких можливостей розглядати не будемо», - наголосив він.

13 серпня компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) заявила, що, незважаючи на арбітражний процес, готова до предметних переговорів з Кабінетом міністрів України про швидкий початок проекту з освоєння Прикерченської ділянки на шельфі Чорного моря.

КОРНІЙЧУК нагадав, що Міністерство юстиції першим ініціювало початок переговорного процесу з Vanсо.

«Я попросив, щоб вони припинили свої позови. Я наголошую - припинили, а не відкликали, і ми сіли за стіл переговорів. Ми, як і раніше, до цього готові», - пояснив заступник міністра юстиції.

КОРНІЙЧУК зазначив, що арбітражний процес з Vanсо ускладнюється у зв`язку з майбутніми в Україні виборами Президента, бо «незрозуміло, якою буде позиція у разі зміни політичної конфігурації сил».

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska є підрозділом Vanco International, дочірньої компанії Vanco Energy, власником і президентом якої є її засновник Джин Ван ДАЙК.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

В даний час в Арбітражному інституті триває процес проти України щодо виконання УРП з компанією Vanco Prуckerchenska.