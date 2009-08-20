У Держкомземі працюватиме телефонна лінія із проблемних питань

Пряма телефонна лінія з проблемних питань працюватиме щоп`ятниці у Державному комітеті України із земельних ресурсів.

Як повідомили у Держкомземі, на безкоштовні дзвінки за телефоном 88005008320 відповідатимуть керівники комітету.

У державному комітеті відзначили, що за наслідками роботи лінії вживатимуться заходи з усунення перешкод у реалізації прав та інтересів громадян у сфері земельних відносин.