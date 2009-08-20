Грач вважає, що кримінал горює через повернення Москаля до Криму

Народний депутат України з фракції Компартії, голова Громадської ради із захисту конституційних повноважень Криму Леонід ГРАЧ сподівається, що новому начальнику кримської міліції Геннадію МОСКАЛЮ вдасться очистити владу автономної республіки від криміналу і корупції.

«Я вітаю призначення генерал-лейтенанта міліції Геннадія Геннадійовича МОСКАЛЯ», - говориться в коментарі ГРАЧА. Лідер комуністів Криму вважає МОСКАЛЯ «авторитетним фахівцем своєї справи» і «професійним сищиком». На думку ГРАЧА, «кримчани тріумфують», а «кримінал горює» через його повернення на півострів.

ГРАЧ, який з 1998 по 2002 роки очолював Верховну Раду Криму, нагадав про спільну роботу з МОСКАЛЕМ. МОСКАЛЬ вже працював керівником міліції Криму у 1997-2000 роках. «Попередній період нашої спільної діяльності - 1998-2000 роки - є доказом того, що можна було очистити кримську владу від корупції, засилля криміналу і дати можливість кримчанам повірити в справедливість і закон», - зазначив депутат.

ГРАЧ висловив надію, що повернення МОСКАЛЯ до Криму «і цього разу дасть позитивні результати». «Конституційний порядок над усе, і в реалізації цього Геннадію Геннадієвичу надаватиму активну допомогу», - додав депутат.

19 серпня Кабінет міністрів України призначив МОСКАЛЯ начальником кримського Головного управління МВС - заступником міністра внутрішніх справ.