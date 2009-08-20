Луценко: краще за Москаля в Криму може бути тільки Москаль

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пояснює кадрові зміни у керівництві кримської міліції відсутністю наступальних дій на криміналітет з боку екс-начальника ГУ МВС України в АРК Миколи ІЛЛІЧОВА, а також недопущенням призначення на цю посаду Анатолія МОГИЛЬОВА, який був поновлений судом на посаді начальника кримської міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві, коментуючи призначення Геннадія МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ – начальником ГУ МВС України в АРК.

«Я не маю особливих службових претензій до пана ІЛЛІЧОВА, але наступальності у його діях до високопосадових злочинців, на жаль, в останні місяці не вистачало. Тому краще МОСКАЛЯ в Криму може бути тільки МОСКАЛЬ», - сказав ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр нагадав, що МОГИЛЬОВ написав на його ім’я та на ім’я прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО заяву про звільнення з посади за власним бажанням. «Потім поїхав до свого рідного Донецька, а після деякого часу оговтався і написав заяву до суду про те, що його рапорт і його заява були написані у стані важкого хвилювання після спілкування з народним депутатом МОСКАЛЕМ, і попросив їх вважати недійсними», - зазначив ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, суди задовільнили прохання МОГИЛЬОВА і зобов’язали поновити його на посаді.

«Відтак, за невиконання рішення суду про поновлення пана МОГИЛЬОВА…, який у силу корупції в судах намагається повернутися, я сплачував штрафи. Пізніше керівництву Кабінету міністрів за невиконання рішення суду загрожувала кримінальна відповідальність. Відтак, було прийнято рішення виконати рішення суду, але працювати з посібником корупціонерів і бандитів на півострові я не збираюся. Тому вчора пан МОГИЛЬОВ був призначений і тут же знятий зі своєї посади. Якщо у нього є зайві кошти, нехай і далі засіває в судах», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2007 року МОГИЛЬОВ подав керівництву МВС рапорт про відпустку, а пізніше - заяву про звільнення з посади начальника кримського ГУ МВС і з органів внутрішніх справ. Замість нього керівником кримської міліції було призначено ІЛЛІЧОВА.

За даними ЗМІ, у листопаді 2008 року МОГИЛЬОВ заявив, що рішення про відставку він ухвалив під тиском народного депутата МОСКАЛЯ, після чого подав у Донецький окружний адміністративний суд позов про поновлення на посаді. Позов задовольнили.

МВС безрезультатно оскаржувало це рішення в Апеляційному адмінсуді Донецька. Державна виконавча служба зобов`язала міністра внутрішніх справ виплатити на користь держави штраф у розмірі 510 грн. за невиконання рішення Апеляційного адмінсуду Донецька.

ЛУЦЕНКО тоді заявляв, що «готовий заплатити і більше, ніж 510 гривень, аби цього діяча (МОГИЛЬОВА) і близько не було в керівництві кримської міліції».

19 серпня 2009 року Кабінет міністрів України призначив МОСКАЛЯ начальником Головного управління МВС у Криму - заступником міністра внутрішніх справ.

МОСКАЛЬ очолював кримську міліцію з 1997 по 2000 рік.