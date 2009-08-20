Міліція працюватиме 23-24 серпня у посиленому режимі

23-24 серпня українська міліція буде переведена на посилений режим служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні у Києві журналістам.

За його словами, буде збільшено кількість патрулів на вулицях міст за рахунок «зменшення працівників у кабінетах».

«Наше завдання - максимально забезпечити порядок на вулицях і безпеку громадян», - заявив ЛУЦЕНКО.

Крім того, міністр нагадав, що 23 серпня, у день Національного прапора, в усіх обласних центрах України підрозділи міліції пройдуть урочистим маршем.

24 серпня - День незалежності України.