Долар в обмінниках дещо підвищився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,31 грн./дол., продають – по 8,38 грн./дол. Курс купівлі /продажу дещо підвищився порівняно з 19 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,23-8,35 грн./дол., з продажу – 8,34-8,40 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,5%, порівняно з 19 серпня, і становить сьогодні 11,72 грн./євро, продажу – на 0,8%, до 11,94 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,50-11,85 грн./євро, з продажу – в межах 11,78-12,00 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 19 серпня підвищився на 1% і становить в середньому 0,2445 грн./рубль, продажу – на 0,3%, 0,2598 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,259 грн./рубль, з продажу – 0,255-0,27 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить сьогодні 8,31 грн./дол., продажу – 8,38 грн./дол., курс купівлі/продажу дещо підвищився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,25-8,34 грн./дол., з продажу – 8,37-8,40 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,6% відучора – до 11,72 грн./євро, продажу – на 1% - до 11,97 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,50-11,85 грн./євро, з продажу – в межах 11,93-12,00 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 19 серпня, підвищився на 1,1% і становить в середньому 0,2424 грн./рубль, курс продажу – майже не змінився - 0,2605 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,255 грн./рубль, з продажу – 0,257-0,27 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,23/8,38 грн., євро – 11,60/12,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,25/8,40 грн., євро – 11,50/12,10 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,27/8,37 грн., євро – 11,60/11,86 грн., рубль – 0,248/0,258 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 20 серпня, становить: гривні до долара США – 7,848, до євро – 11,075098, до російського рубля – 0,24587.